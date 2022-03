Pandemiya başlayandan bəri dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 6 milyon nəfəri keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Cons Hopkins Universiteti məlumat yayıb.

Məlumata görə, pandemiyanın başlanğıcından indiyədək 6 000 097 nəfər ölüb, ümumilikdə 446 milyondan çox yoluxma halı qeydə alınıb.

