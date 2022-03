Bu gün rus hərbçiləri Makarovda yerləşən “Makarovski xlebozavod” Dövlət Müəssisəsinə aviazərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar Dövlət Xidməti məlumat yayıb.

Hadisə nəticəsində 13 nəfər həlak olub. İlkin məlumata görə, hava hücumu zamanı çörək zavodunda 30 nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.