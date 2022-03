Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu iranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahiyanla telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Telefon danışığı zamanı ikitərəfli münasibətlər və Ukraynadakı son vəziyyət, eləcə də qarşıdakı günlərdə keçiriləcək Antalya Diplomatik Forumu müzakirə olunub.

