Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında Belarusda keçirilən danışıqların üçüncü raundu başa çatıb.

Metbuat.az, bu barədə Rusiyanın Belarusdakı səfirliyi məlumat yayıb.

Danışıqların 3 saat davam etdiyi bildirilir.

