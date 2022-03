"Öz sözündən çıxdı, anamı..." - Şəfiqə Nağıyeva boşanmasından danışdı - VİDEO

"Sevgi sözünə inanmıram. Çünki sevənlərin çoxu yanıma boşanmağa gəlir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baku TV-də yayımlanan "O kimdir?" verilişində qonaq olan məşhur vəkil Şəfiqə Nağıyeva deyib.

Hüquqşünas olmağa anasına görə qərar verən vəkil onu evlənməyə məcur edən səbəbdən, öz boşanmasının 5 il çəkməsindən danışıb.

Onun sözlərinə görə, idarə etdiyi ən çətin məhkəmə prosesi həyat yoldaşına xəyanət edən qadına görə yalan danışması olub.

Vəkil "bu yaxınlarda bir nəfər məni öldürəcəyini, nəvələrimi oğurlayacağını demişdi", - deyə məhkəmə işlərinə görə aldığı hədə-qorxulardan danışarkən deyib.

