“Rusiya hərbçilərinə silahla hücum edən bütün ukraynalılara cavab veriləcək”.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov martın 10-da bildirib.

“Hərbçilərimizə əlində silahla hücum edəcək hər kəs hədəf olacaq”, - deyə o, Ukrayna hakimiyyətinin sakinlərə silahdan istifadə ilə bağlı icazə verilməsini şərh edərkən söyləyib.

