Ukraynanın Mariupol şəhərinin Rusiya ordusu tərəfindən bombalanması nəticəsində ölənlərin sayının 1200 nəfəri ötdüyü bildirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli dairələr ölənlərin sayının çox olduğunu nəzərə alaraq, cəsədləri kütləvi məzarlıqlara dəfn edir. Cəsədlər uzunluğu 25 metrə çatan çuxurlara dəfn edilir.

Qeyd edək ki, Azov dənizinin sahilində yerləşən Mariupol Rusiya ordusunun ən çox hücumuna məruz qalan şəhərdir.

