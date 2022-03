Ukraynada Rusiya hücumlarına qarşı uğurlu hərbi əməliyyatlar aparan Türkiyə istehsalı Bayraktar TB2 PUA-sı barədə Almaniya mediasında məqalə dərc olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ümidin silahı Bayraktar” adlı məqalədə PUA-ların uğurlarından bəhs edilib. Bild qəzeti türk PUA-larının 3 qitədə Rusiya texnikalarını yox etdiyinə diqqət çəkib. Bildirilib ki, PUA-larla əldə edilən uğurlar Ukrayna ordusunun motivasiyasını artırır.

