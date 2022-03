Zelenski Rusiyaya XƏBƏRDARLIQ ETDİ

“Rusiya Ukraynada törətdiyi cinayətləri təbliğatla ört-basdır etməyə çalışır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski xalqa videomüraciətində deyib: “Mən adekvat ölkənin və adekvat insanların prezidentiyəm. İki uşaq atasıyam. Mənim torpağımda heç bir kimyəvi və ya hər hansı digər kütləvi qırğın silahı hazırlanmayıb. Bunu bütün dünya bilir. Əgər Rusiya bizə qarşı oxşar hərəkətlər etsə, ən sərt sanksiyalarla cavabını alacaq” - Zelenski xəbərdarlıq edib.

Ukrayna prezidenti mülki əhalinin təhlükəsiz bölgələrə təxliyyə prosesi ilə bağlı açıqlamalar verib:

"Sumi, Trostyanets, Krasnopillya, İrpin, Buça, Hostomel və İzyum şəhərlərindən mülki əhalinin təxliyəsi üçün humanitar yardım dəhlilizləri yaradılıb. Gün ərzində 40 mindən çox, iki gün ərzində isə 100 minə yaxın insanı təxliyə etdik".



