UEFA Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin daha 4 oyun keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecənin ən maraqlı oyunlarından biri də Türkiyənin turnirdəki yeganə təmsilçisi olan "Qalatasaray"la "Barselona"nın görüşü olub. İspaniyanın "Kamp Nou" stadionundakı görüş qolsuz heç-heçə ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, cavab qarşılaşması martın 17-də baş tutacaq. Qalib tərəf adı 1/4 finala yazdıracaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.