Martın 11- i səhər saatlarından Xarkov vilayətinin İzyum şəhərində şiddətli döyüşlər başlayıb.

Metbuat.az "Unian"a istinadən xəbər verir ki, şəhər yaxınlıqdakı kəndlərdə partlayış səsləri eşidilib. Baş verənlər barədə şəhər meri Maksim Strelnikov bildirib ki, Ukrayna ordusu şəhəri qəhrəmancasına müdafiə edirlər.

“Təəssüf ki, bu gün nə biz, nə Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin humanitar yardımı, nə də evakuasiya avtobusları İzyumdakı yaşıl dəhlizdən keçə bilmədik”, deyə mer vurğulayıb.

