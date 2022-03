SON DƏQİQƏ: Kiyevdə neft bazasına RAKET atıldı - Xəsarət alanlar var / ANBAAN VİDEO

Ukraynanın Kiyev vilayətinin Vasilkov şəhərində neft bazası hava hücumundan sonra yanıb.

Metbuat.az "UNİAN"a istinadla xəbər verir ki, bu barədə Kiyev Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksey Kuleba məlumat verib. Kiyev vilayətinin polisinin verdiyi məlumata görə, hərbi aerodrom ərazisinə azı 6 raket atılıb. Nəticədə sursat anbarı zədələnərək, içəridə olan mərmilər partlamağa başlayıb.

Hazırda xilasedicilər hadisə yerindədir. Polis yaxınlıqdakı evlərə ziyan dəyib-dəymədiyini araşdırır. Zərərçəkənlər barədə məlumat dəqiqləşdirilir.

