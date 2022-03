Dünyanın haqqında danışdığı ukraynalı Mariannanın qızı oldu - FOTO

Ukraynanın Mariupol şəhərindəki 2 saylı doğum evinin bombalanması nəticəsində yaralananlardan biri ukraynalı hamilə model Marianna Vişimirskaya ana olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mariannanın dünən sağlam qız övladı dünyaya gəlib. Körpəyə Veronika, yəni "qələbəyə aparan qadın" adı verilib.

Qeyd edək ki, 28 yaşlı hamilə Marianna Vişimirskiaya bir neçə gün öncə dünya mediasının diqqətini üzü qan içində olan fotosu ilə çəkmişdi.

Qalmaqallı foto ilə bağlı son açıqlamanı isə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Antalyada türkiyəli və ukraynalı həmkarları ilə üçtərəfli görüşdən sonra verib. Doğum evinin bombalanması ilə bağlı jurnalistin sualına sərt cavab verən Lavrov deyib ki, hücum zamanı orada nə tibbi personal, nə də doğulan uşaqlar olub. Rusiyalı nazir doğum evindən atəş nöqtəsi kimi istifadə olunduğunu bildirib.

