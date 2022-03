Türkiyənin Baş Qərargah rəisi Yaşar Gülər Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimovla danışıb.

Metbuat.az Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı cari təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb.

