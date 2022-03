Ötən ay 280 nəfərin ölkə ərazisinə girişinə məhdudiyyət qoyulub.

Metbuat.az Dövlət Mirasiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, onlardan 8-i İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinin tələblərini pozduğu üçün ölkədən çıxarılıb və cərimə tətbiq olunub.

Miqrasiya Məcəlləsinin müvafiq maddələrinin tələblərini pozduğu üçün isə 272 nəfərin ölkəyə girişi məhdudlaşdırılıb.

