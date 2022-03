Ukraynanın Xerson vilayətində iki rus helikopteri vurulub.

Metbuat.az UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyaya məxsus helikopterləri Xerson vilayətinin Skadovski rayonu səmasında zərərsizləşdirib.

Helikopterin birinin pilotu ölüb, digərinki isə yaralı halda əsir götürülüb və xəstəxanaya aparılıb.

Rusiya aviasiyasının bu günə qədər 140-dan çox texnikası sıradan çıxarıldığı məlumatda bildirilir.

