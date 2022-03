“Kiyev və Moskva razılıq əldə etməyə yaxınlaşıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna prezident adminstrasiyasının rəhbərinin köməkçisi Mixeil Podolyak belə açıqlama verib. O bildirib ki, danışıqların 4-cü turu üçün hazırlıqlar davam edir. “Daha bir toplantının həyata keçirilməsi üçün qarşılıqlı hüquqi formatlar müəyyən edilir” - deyə Podolyak bildirib.

Qeyd edək ki, Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov danışıqların dördüncü raundunun bu gün keçiriləcəyini açıqlayıb.

