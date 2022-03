Rus ordu generalı ETİRAF etdi: Buna görə gec irəliləyirlər

Ukraynada keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı Rusiya Qvardiyasının (“Rosqvardiya”) əsgərləri Rusiya Silahlı Qüvvələri ilə birlikdə qarşıya qoyulan tapşırıqları addım-addım yerinə yetirirlər.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Rosqvardiyanın rəisi Viktor Zolotov bildirib.

“Demək istəyirəm ki, bəli, hər şey bizim istədiyimiz qədər sürətlə getmir, lakin bu, sadəcə ona görədir ki, nasistlər dinc əhalinin, qocaların, qadınların, uşaqların arxasında gizlənirlər, atəş açırlar. Lakin biz qarşıya qoyulan məqsədə addım-addım gedirik və qələbə bizim olacaq", - Zolotov bildirib.

