Amerikalı jurnalist Ukraynada öldürüldü

ABŞ-nin jurnalist və kinorejissoru Brent Renaud Rusiyanın Ukraynaya hərbi təcavüzü nəticəsində öldürülüb.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, 50 yaşlı jurnalist rus əsgərləri tərəfindən İrpində güllələnərək öldürülüb, digər iki jurnalist isə yaralanıb. Yaralanan jurnalistin sözlərinə görə, onlar İrpində maşınla körpüdən keçərkən atəşə məruz qalıblar:

"Biz İrpində ilk körpülərdən birini keçdik, qaçqınları lentə almaq üçün biz başqa bir yerə getməliydik. Bir nəfər bizə digər körpüdən getməyi təklif etdi. O zaman atəşə tutulduq. Brent boynundan güllələndi və elə orada vəfat etdi".

Qeyd edək ki, Brent Renaud Rusiya- Ukrayna müharibəsində həlak olan ilk xarici jurnalistdir.

Gülər Seymurqızı

