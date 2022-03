Ukraynalı ata ÜSYAN ETDİ: Putinin “şeytanları” mənim balamı öldürdü - FOTO

“Ukraynalı əksər valideynlər və uşaqlar kimi, mən də ağrıdan “ulayıram”. Putinin “şeytanları” mənim də balamı öldürdülər. Daha gücümüz qalmayıb. Ukrayna səmasını bağlayın”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri bir neçə gün öncə Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən bombalanan Ukraynanın Mariuopol şəhərində övladını itirən Genadi Moknenko sosial şəbəkədəki hesabında yazıb. Genadi bildirir ki, onun 27 yaşlı qızı mənzilində olan zaman tank zərbəsi nəticəsində dağılan binanın altında qalaraq həyatını itirib. Xoşbəxtlikdən onun 3 yaşlı oğlu hadisə zamanı anasının yanında olmayıb.

“Mənim övladım model də deyildi ki, onun haqqında ucuz iddialar edilsin. Baş verənlər hamısı Qərbin və NATO-nun oyunlarıdır. İndi çox düşünmək iqtidarında deyiləm. Allahın lütfü nəticəsində Vikanın üç yaşlı oğlu sağdır. Qızım, bağışla ki, səni qoruya bilmədim... Mən həqiqətən cəhd etdim. Amma zamanında çata bilmədim. Tezliklə görüşərik”, deyə qəlbi yaralı ata qeyd edib.

Məlumat üçün bildirək ki, Genadi Moknenko da hazırda Rusiya ordusuna qarşı savaşan könüllülər dəstəsində vuruşur.

