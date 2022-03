Polşada Ukraynadan gələn 19 yaşlı qaçqın qıza qarşı zorakılıq törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 49 yaşlı polşalı, internetdə tanış olduğu ukraynalı qızı sığınma vədi ilə evinə dəvət edərək, ona təcavüz edib. Polşa polisi məsələdən xəbər tutub. Ukraynalı qaçqın və zorakılıq törədən şəxs nəzarətə götürülüb. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, 49 yaşlı kişi eyni üsulla bundan əvvəl 16 yaşlı qıza təcavüz edib.

Polşalı məsuliyyətə cəlb edilib. Ukraynalı qız isə himayə altına alınıb.

