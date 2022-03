“Qərbin sanksiyaları Rusiyanın siyasətini dəyişdirməyəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər nazirinin köməkçisi Sergey Verşin belə açıqlama verib. O bildirib:

“Moskva ABŞ-dan və Avropadan sanksiyaların ləğv edilməsini istəməyəcək. Qərbin təzyiqi Rusiyanın istiqamətini dəyişdirməyəcək. Bu qadağalar bizim qərarımız deyil. Bu qadağalar birincisi qanunsuzdur. İkinisi də faydası olmayacaq”.

