“Rusiyanın Çindən iqtisadi və hərbi yardım istəməsi barədə iddialar həqiqəti əks etdirmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Bildirilib ki, xarici KİV-lərdə yayılan iddialar əsassızdır.

Qeyd edək ki, “Financial Times” qəzetinin ABŞ hökumətindəki mənbəyə istinadən iddiasına görə, Rusiya Çindən iqtisadi və hərbi yardim istəyib. İddialara görə, Rusiya Ukraynada çətin vəziyyətə düşdüyü üçün Çinə müraciət edib.

