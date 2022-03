Rusiya ordusu Kiyevdə Antonov təyyarə fabrikini və yaşayış binasını bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kiyev bələdiyyəsi məlumat yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, yaşayış binası top mərmisi ilə vurulub. Ardınca yanğın başlayıb. 1 nəfər həyatını itirib. 9 yaralı var. Hadisənin baş verdiyi bölgələrə xilasedici qüvvələr cəlb edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.