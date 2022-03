“Rusiya ordusu Kiyev də daxil olmaqla Ukraynanın iri şəhərlərində uğurlar əldə edə bilməyib. Buna görə də, Putin çox məyusdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Ceyk Sullivan CNN-ə verdiyi açıqlaması zamanı belə deyib. O bildirib ki, ruslar uğursuzluğa düçar olduğuna görə, Ukraynanın hər bölgəsinə hücum edir. Sullivanın sözlərinə görə, ABŞ Vladimir Putin üzərində təzyiqi artıracaq.

