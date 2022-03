Bu gün futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında İstanbul derbisi gerçəkləşəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, XIX tur qarşılaşmasında "Qalatasaray" "Beşiktaş"ı qəbul edəcək.

"NEF Stadionu"nda təşkil olunacaq matç Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. Görüşü Atilla Karaoğlan idarə edəcək.

Hazırda meydan sahibləri 28 oyundan 35 xalla 14-cü, qonaqlar 45 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb.

Bu, komandaların tarixdə 351-ci dueli olacaq.

