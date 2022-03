Qurd xəstəliyi uşaqlarda daha çox müşahidə olunsa da, bu xəstəlikdən böyüklər də əziyyət çəkir.

Həm böyüklər, həm də uşaqlar üçün uyğun olan qurd tökən təsirli vasitələri hansılardır?

Metbuat.az “Sağlam Yaşam” youtube kanalının bununla bağlı hazırladığı videonu tədim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.