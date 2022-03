Qanı qatılaşdıran 5 qida - 40 yaşından sonra yemək olmaz

Qanı qatılaşdıran və qanın dövranını pozan, bununla da ürək-damar problemlərinə yol açan qidalar vaxtından əvvəl ölümə səbəb olur.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, rusiyalı dietoloq Darya Samoylova ciddi qan qatılaşdırıcı 5 qidanı açıqlayıb.

- Cəfəri, banan, paxlalılar, qızarmış kartof, kərə yağı

40-45 yaşdan sonra, xüsusən kişilər bu qidaları çox az yeməlidir.

Cəfəridə olan yüksək miqdarda K vitamini qanı sürətlə qatılaşdırır.

Kovid xəstələri də sağalandan 1 ay sonraya kimi müddətdə belə bu qidalardan uzaq dursa yaxşıdır. Çünki kovid özü qanda qatılaşmanı artırır.

