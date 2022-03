Bu məhsullara görə də gömrük rüsumu alınacaq - QƏRAR

Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”nə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müvafiq qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Sənədə əsasən, idxal edilən qəlyan üçün tütün əvəzləyicilərinin 1 kiloqramına 1 ABŞ dolları gömrük rüsumu müəyyənləşdirilib.

İdxal edilən birdəfəlik istifadə üçün elektron siqaret, qəlyan və onların əvəzediciləri hər ədədinə ədədinə 15 faiz gömrük rüsumu tətbiq olunacaq.

Bu Qərar 2024-cü il 31 dekabr tarixinədək qüvvədədir.

