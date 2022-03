Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiyanın "Birinci kanal"ının canlı yayımına əlində “Müharibəyə Yox!” yazılmış plakatla qadın daxil olub.

Metbuat.az Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, Mariya Ovsyannikova adlı həmin qadın niyə efirdə şüar qaldırdığını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, görüntülərdən sonra qadının saxlanıldığı bildirilir.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

