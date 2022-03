Ərdoğanın davranışını təkrar etmək istədi: Çətin vəziyyətə düşdü - VİDEO

Ötən gün Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Almaniya kansleri Olaf Şolts arasında baş tutan görüş zamanı liderlərin davranışı diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, liderlərin “bədən dili”ni təhlil edən ekspertlərin sözlərinə görə, görüş zamanı Ərdoğanın ayaqlarını bir-birinin üzərinə qoyaraq özünü olduqca rahat aparması, almaniyalı rəsmi üzərində təzyiq yaradıb.

Olaf Şolts da rahat olduğunu nümayiş etdirmək üçün Ərdoğanın davranışlarını təkrarlamaq istəyib. Lakin bu zaman alman rəsminin çətin anlar yaşadığı müşahidə edilib.

