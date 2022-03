Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında İstanbul derbisi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, XX tur qarşılaşmasında "Qalatasaray" "Beşiktaş"ı qəbul edib. "NEF Stadionu"nda təşkil olunan matç meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Bu nəticədən sonra xallarını 35-ə çatdıran "Qalatasaray" 11-ci pilləyə yüksəlib. "Beşiktaş" isə 45 xalla 8-ci sırada qərarlaşıb.

