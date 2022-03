Ruslar Ukrayna ordusu ilə buna görə bacara bilmir - İNANILMAZ SƏBƏBLƏR / ŞƏRH

“Ukrayna ordusunun Rusiya qüvvələrinə qarşı uğurla mübarizə aparmasının səbəblərindən biri kəşfiyyat məlumatları ilə vaxtında təmin olunmasıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin ehtiyatda olan polkovniki Eray Güçlüer Ukraynadakı vəziyyəti şərh edərkən belə deyib. O bildirib ki, ABŞ kəşfiyyatı Rusiya ordusunun hərəkəti, yerləşəcəyi mövqelər barədə Ukrayna tərəfinə dəqiq məlumatlar və onlara qarşı görülə biləcək tədbirlər barədə planlar ötürür.

Polkovnik hesab edir ki, Rusiya qüvvələrini çətinə salan digər məqam isə Ukrayna ordusunun ən müasir silah hesab edilən tank əleyhinə “Javelin” silahları ilə təmin edilməsidir. Ukrayna ordusunun uğurunun daha bir səbəbi aşağı hündürlükdə uçan hərbi vasitələri vura biləcək müdafiə sistemlərinə malik olmasıdır.

