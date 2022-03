Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən toplantı Nazirlər Kabinetinin 2021-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.