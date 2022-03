“Çin Ukraynaya yardım göstərməyə razılıq verib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın CNN televiziyası məlumat yayıb. İddialara görə, ABŞ bu barədə kəşfiyyat məlumatları əldə edib. İddia edilir ki, Rusiyanın Çindən tələb etdiyi yardımlar arasında hazır hərbi qidalar da var.

Məlumata görə, Ukraynadakı Rusiya qüvvələri ərzaq problemi ilə üzləşib.

Qeyd edək ki, Rusiyanın Çindən hərbi və iqtisadi yardım istədiyi barədə məlumatlar yayılsa da, Çin təkzib etmişdi.

