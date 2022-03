Rusiya ordusu Kiyevə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gecə yaşayış binaları bombalanıb. Məlumata görə, Kiyevin 3 bölgəsində partlayış səsləri eşidilib. Tələfat barədə məlumat yoxdur. Hücumlardan sonra ərazilərdə yanğın baş verib.

