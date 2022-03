Rus telekanallarında nə baş verir?: Məşhur aparıcı ölkədən qaçdı - FOTOLAR

Rusiyanın NTV telekanalının tanınmış spikeri Liliya Qildeyeva istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, özü açıqlama verib. Maraqlısı budur ki, spiker ölkəni tərk edəndən sonra istefa ərizəsini yazıb. “Əvvəlcə ölkədən çıxdım, sonra işdən çıxmaq haqqında ərizə yazdım. Qorxdum ki, ölkədə ola-ola bunu etsəm, buraxmayacaqlar - deyə aparıcı bildirib. Güman edilir ki, Liliya Ukraynadakı vəziyyətə qarşı olub və o, yalnış təbliğatın bir hissəsi olmaq istəmədiyi üçün ölkədən gedib.

Qeyd edək ki, Liliya 2006-cı ildən NTV-də işləyirdi. Ötən il prezident Vladimir Putin onu mükafatlandırmışdı.

Xatırladaq ki, ötən gün Rusiyanın “Birinci kanal”ının əsas xəbər buraxılışında televiziyanın əməkdaşı Mariya Ovsyannikovanın “Müharibəyə Yox!” yazılmış plakatı nümayiş etdirməsi böyük qalmaqal yaradıb.

