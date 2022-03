Rusiya ordusunun Xarkovu ələ keçirmək həmlələri hələlik nəticə vermir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın müdafiə qüvvələri rusları Xarkova hücumunun qarşısını alıb. Ukrayna Milli Qvardiyasının məlumatına görə, Xarkov ətrafında gedən döyüşlər zamanı ruslar itki verib.

Nəticədə ruslar irəliləyə bilməyib.

