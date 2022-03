Ukrayna ərazisinə hücum edən Rusiya Silahlı Qüvvələrinin general-mayoru öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azov” alayının teleqram kanalında məlumat yayıb.

“Kim bizə qılıncla gəlsə, elə qılıncdan da öləcək”, - qeyd edilib.

