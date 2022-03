Rusiya ordusu Ukraynanın Xerson şəhərini tamamilə nəzarətə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Açıqlamaya görə, Rusiya ordusu və qondarma respublikaların orduları Ukraynada irəliləməyə davam edir.“Xerson şəhərinin bütün torpaqları Rusiya ordusunun nəzarətindədir” - açıqlamada bildirilir.

