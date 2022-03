Ötən gecə Lavrov mənə zəng etdi: Bu gün ya da sabah gözəl xəbər gözləyirik - Çavuşoğlu

“Ötən gecə Lavrov mənə zəng etdi. Mariupoldan vətəndaşlarımızın təxliyəsi üçün şərtlər yavaş-yavaş uyğunlaşır. Bu gün ya da sabah gözəl xəbər gözləyirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğu türklərin Mariupoldan təxliyəsi ilə bağlı danışarkən belə deyib. O bildirib ki, məsciddə sığınan türklərin qida problemi yoxdur:

“Ukraynanın torpaq bütövlüyünü dəstəkləyirik. Vətəndaşlarımızın bu gün təxliyəsi üçün səy göstəririk. Lvovdan iki avtobus gələ bilər. Odessadan da bir avtobus gələcək”.

