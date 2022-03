Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Ukrayna ilə davam edən danışıqlar barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, sülh danışıqları müsbət məcrada davam edir. “Nəsə demək üçün tezdir. Amma danışıqlar müsbət məcrada davam edir”- deyə Peskov bildirib.

Qeyd edək ki, Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların 4-cü raundu keçirilib. Tərəflər müzakirələrə fasilə veriblər.

