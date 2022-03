Martın 15-nə olan vəziyyətə görə, Ukraynada Rusiyanın apardığı müharibə nəticəsində 97 uşaq həlak olub, 100-dən çoxu yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bunu Ukrayna Baş Prokuroru Ofisi “Telegram” kanalında məlumat yayıb.

“Ən çox zərərçəkən Kiyev, Xarkov, Donetsk, Çernihiv, Sumı, Xerson, Mykolaiv, Jitomir əyalətlərindədir. Hər gün atəş nəticəsində azı 5 uşaq ölür”,- açıqlamada qeyd olunub.

