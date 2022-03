Qubadlıda yük maşınında 4 ton naqil tutulub

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən şirkətin əməkdaşının avtomobilində xeyli miqdarda naqil aşkarlanıb.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, Qubadlı Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində martın 13-də Balasoltanlı kəndi ərazisində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən şirkətlərdən birində işləyən A.Əliyevin idarə etdiyi “KamAZ” markalı avtomobil saxlanılıb. Avtomobilə baxış zamanı 4 ton elektrik naqili aşkar edilib.

Araşdırma aparılır.

