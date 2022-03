Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə martın 15-i yerli vaxtla saat 20.00-dan martın 17-si saat 7.00-dək komendant rejimi tətbiq olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kiyevin meri Vitali Kliçko məlumat verib.

“Kiyevlilər iki sutka evdə otursun, həyəcan siqnalı veriləndə isə hamının sığınacağa getməsini xahiş edirəm”, - V.Kliçko vurğulayıb.

