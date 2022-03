Rusiya ordusu hündür mərtəbəli binaları buna görə bombalayır - İNANILMAZ SƏBƏB

Rusiya ordusunun Ukraynada hündür mərtəbəli binaları vurması təsadüfi deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin təhlükəsizlik məsələləri üzrə eksperti, keçmiş hərbçi Mete Yararın açıqlamasına görə, Ukrayna tərəfi hündür binalardan Rusiya ordusuna qarşı kəşfiyyat məlumatları toplamaq və rus qüvvələrini hədəfə almaq üçün istifadə edir. Buna görə də, ruslar hündür binaları hədəfə alır. Onun sözlərinə görə, iki gün əvvəl Kiyevdə 15 mərtəbəli binanın vurulmasının səbəbi də budur.

Qeyd edək ki, Ukrayna tərəfinin Xarkovda ticarət binasının damından rus hərbçilərini hədəfə aldığına dair kadrlar yayılmışdı. Ardınca Rusiya ordusu həmin ticarət binasını bombalamışdı.

