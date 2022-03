Ukrayna Prezidenti Volodmir Zelenski Zelenski ABŞ Konqresində videokonfrans vasitəsi ilə çıxış edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Zelenski “Facebook”da məlumat verib.

“Çərşənbə günü mənim ABŞ Konqresində çıxışım planlaşdırılır. Vacib hadisədir”, - deyə dövlət başçısı qeyd edib.

Zelenski maliyyə yardımına görə Co Baydenə təşəkkür edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.