Ukraynada öldürülən rus generalların sayı 4-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, rus general Oleq Mityaev ötən gün Mariuopul şəhərində öldürülüb. Məlumata görə, 46 yaşlı Oleq Mityaev 150-ci motoatıcı diviziyanın komandanı idi. General bundan əvvəl Suriyadakı birliklərə rəhbərlik etmişdi.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ukraynada general Vitali Gerasimov, general Andrey Sukuveskiy və general Andrey Kolesnikov öldürülmüşdü.

