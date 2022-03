"Müharibə olsa 3-4 gün tab gətirə bilərik" - Fransa ordusunun ehtiyatları tükənib

Ukraynadakı vəziyyət bir sıra Avropa ölkələrinin orduya diqqətini artırmasına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Almaniya artıq ABŞ-dan F-35 qırıcılarını almağı nəzərdən keçirir. Fransa rəsmiləri də ordunun gücləndirilməsi üçün çağırışlar edib. Senatonun Xarici Əlaqələr və Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Kristian Kambon bildirib ki, mümkün müharibə zamanı Fransa ordusu 4 gün davam gətirə bilər.

Onun sözlərinə görə, ordu kifayət qədər sursata sahib deyil və ehtiyatlar 3-4 gün ərzində tükənəcək. Komitə sədri qeyd edib ki, bəzi Avropa ölkələrindən fərqli olaraq, Fransa hərbi ehtiyatlarından istifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.