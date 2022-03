Şəhid mayor Rəhim Hüseynov və onun il mərasiminə gedərkən qəzaya düşərək həlak olan həyat yoldaşı Günel Ələsgərovanın üç övladı “YAŞAT” Fondu tərəfindən nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fond məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Hikmət, Fikrət və Rüfətin adına bankda əmanət hesabı açılıb və depozit yerləşdirilib: "Şəhidimizin övladları 18 yaşına çatdıqdan sonra toplanan məbləği öz hesablarından çıxara biləcəklər. Onlarla bağlı məsələlər hər zaman Fondun diqqət mərkəzindədir."

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.